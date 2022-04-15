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Автоэксперт Васильев посоветовал покупать современные модели китайских автомобилей

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Эксперт также сказал, что автомобили китайского атопрома за последние годы стали лучше, а некоторые бернды и вовсе вошли в список мировых лидеров по продажам.

Общаясь с агентством Прайм» автоэксперт Егор Васильев сказал, что при выборе китайских автомобилей россиянам лучше обращать внимание на современные модели.

По его словам, качество машин китайского производства только растет, так как автопроизводители все чаще используют зарубежный опыт, а их модели соответствуют самым разным требованиям.

Чем современнее модель, тем выше окажется ее качество и список доступного оборудования.

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