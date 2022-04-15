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Skoda отзывает на территории РФ более 1,8 тысячи кроссоверов Kodiaq

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Отзывная кампания согласована с Росстандартом, на сайте которого появилось соответствующее сообщение.

Skoda отзывает на территории РФ более 1,8 тысячи кроссоверов Kodiaq, которые были проданы на рынке в прошлом году.

Необходимость проведения отзывной кампании связан с необходимостью замены табличек на стойке «В».

На них наклеили таблички с неверным номером ОТТС. Владельцам отзывных машин нужно посетить ближайший дилерский центр марки для замены таблички на стойке «В».

 

Обновлённый кроссовер Skoda Kodiaq получил в России версию с дизельным мотором

skoda Skoda Kodiaq
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