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Обновлённый кроссовер Skoda Kodiaq получил в России версию с дизельным мотором

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Skoda Kodiaq с нового года предлагается с дизельным мотором. Этот двигатель получила рестайлинговвая версия, которая дебютировала в РФ еще в начале осени.
Skoda из-за дефицита комплектующих на российский рынок Kodiaq начала отгружать только в декабре.

Данной модели в дилерских центрах очень мало, но некоторые комплектации продавцы обещают привезти через год, тогда как базовой комплектации пока даже не предлагают.

При этом Kodiaq для заказа теперь доступен с дизельным 2.0 TDI мощностью 150 л.с.

Данный силовой агрегат предлагается только с роботизированной коробкой DSG и системой полного привода.

Цена дизельной версии чешского кроссовера составляет от 2 567 000 рублей, но поступят данные версии в продажу только весной.

skoda Skoda Kodiaq
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