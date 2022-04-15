Китайская Lifan полностью завершила продажи автомобилей в РФ

Как известно, китайская марка стала банкротом и была переориентирована на производство электромобилей.

Ранее этот автопроизводитель в России был в списке самых продаваемых, а вышла она на наш рынок еще в 2000-е годы.

Самые высокие продажи бренда были зафиксирован в 2013 году, когда было продано более 23 тыс. автомобилей, а в период с 2014 по 2018 год Lifan был самым продаваемым китайским брендом.

Но постепенно продажи стали сокращаться и в результате китайская Lifan завершила продажи автомобилей в РФ. С 2019 года в России распродавали автомобили из складских запасов и теперь они закончились.