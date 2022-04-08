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Глава Минпромторга Мантуров сообщил, что цены на автомобили Aurus придется поднять

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Почти все автопроизводители в России серьезно повысили стоимость своих автомобилей, не обойдется и без изменения прайсов на люксовые авто марки Aurus.

Недавно глава Минпроторга России сообщил, что стоимость моделей Aurus увеличится, но конкретные цифры не озвучивают.

Объяснили необходимость повышения цен тем, что требуется выполнять планы по имортозамещению и расширять линейку. Если оставить стоимость на прежнем уровне, то продавать Аурусы будут в убыток.

К тому же было добавлено, что пока проблем с отсутствием импортных комплектующих у Aurus нет. Но даже несмотря на это, ведутся работы по смене поставщиков и импортозамещению.

В РФ в марте 2022 года увеличился спрос на отечественные люксовые автомобили Aurus

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