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В РФ в марте 2022 года увеличился спрос на отечественные люксовые автомобили Aurus

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Автомобили марки Aurus постепенно набирают популярность на российском рынке.

Как рассказали в компании, в марте этого года наблюдается умеренный рост числа запросов на покупку люксовых машин.

При этом отмечается, что спрос на автомобили растет, но пока их производство осуществляется в соответствии с ранее намеченным планом, несмотря на проблемы с доставкой комплектующих.

Помимо этого, ссылаясь на представителей бренда Aurus, журналисты «РИА Новости» пишут, что компания все также намерена поставлять автомобили в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Однако «в условиях существенных изменений изучаются возможности адаптации к новым реалиям».

Как известно, производство моделей премиальной марки осуществляется на предприятии Ford-Sollers в Елабуге. Пока в модельной линейке марки представлен только седан Senat, но планируется запуск и моделей в других типах кузова.

Производство Aurus Komendant на заводе в Елабуге запустят в конце 2022 года

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