О том, что внедорожник должны отправить на конвейер предприятия в Елабуге в этом году, сообщалось и ранее.

Недавно компания подтвердила планы по выпуску модели, сообщив, что производство Aurus Komendant на заводе в Елабуге запустят в конце 2022 года. Наряду с этим было добавлено, что автопроизводитель продолжает производство автомобилей на предприятии «Форд-Соллерс» в Елабуге.

Что касается сроков презентации, то пока сообщают, что о дате и месте проведения презентации будет объявлено дополнительно.