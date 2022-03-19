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Производство Aurus Komendant на заводе в Елабуге запустят в конце 2022 года

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О том, что внедорожник должны отправить на конвейер предприятия в Елабуге в этом году, сообщалось и ранее.
Недавно компания подтвердила планы по выпуску модели, сообщив, что производство Aurus Komendant на заводе в Елабуге запустят в конце 2022 года. Наряду с этим было добавлено, что автопроизводитель продолжает производство автомобилей на предприятии «Форд-Соллерс» в Елабуге.

Что касается сроков презентации, то пока сообщают, что о дате и месте проведения презентации будет объявлено дополнительно.

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