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На рынке РФ резко выросли цены на автомобили Haval в апреле 2022 года

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Стоимость автомобилей китайской марки увеличилась до 1,75 млн рублей.

Китайская компания Haval в России увеличила стоимость всех автомобилей. Новые прайсы начали действовать в апреле и оказались больше на 830 000 – 1 750 000 рублей в зависимости от модели и комплектации.

Меньше всех подорожали дорестайлинговые версии F7 и F7x, которые продаются по цене на 830 тыс. рублей больше. Рестайлинговые кроссоверы стали дороже на 850 тыс. рублей, а кроссовер Jolion прибавил в цене 900 тыс. рублей.

Больше всех подорожала модель Haval H9. Рамный внедорожник получил ценники на 50% больше или 1 750 000 рублей.

Между тем напомним, что сегодня в Тульской области стартовало производство нового среднеразмерного кроссовера китайской марки.

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