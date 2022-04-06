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Российский завод Haval запустил производство нового кроссовера Haval Dargo

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Продажи нового среднеразмерного кроссовера должны стартовать в этом году, однако пока дату в компании не озвучивают.

При этом автопроизводитель официально сообщил, что на российском заводе Haval уже запустили серийное производство нового кроссовера Haval Dargo.

Эта модель выполнена в новом стиле марки с оригинальными решениями. Новинка имеет следующие габариты: 4620/1910 /1780 мм, колесная база – 2 738 мм.

Дорожный просвет в новинке составляет 200 мм. Создан автомобиль на базе платформы L.E.M.O.N, которая предполагает использование в нем двухлитрового бензинового мотора.

Его мощность составит 192 л.с., а работает он в тандеме с семискоростным роботом. Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси.

В новинке заявлено 8 режимов движения, среди которых эко, спорт, стандарт, снег, грязь, песок, трава/гравий и ухабы. Также Haval Dargo получил множество современных систем безопасности и помощи водителю.

Информации о стоимости и комплектациях автомобиля, производимого в Тульской области, пока нет.

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