Российский автогигант может изменить график запуска обновленной версии LADA Vesta.

Как выяснили Avtograd News, автоконцерн АВТОВАЗ может отложить запуск новой LADA Vesta до мая 2022 года, что связано с нехваткой импортных комплектующих.

К тому же на перенос сроков запуска может повлиять и проблема с работой электроники в уже собранных экземплярах модели.

По информации источников, АвтоВАЗ собрал 15 образцом моделей, которые созданы в качестве демонстрационных экземпляров.

Все выпущенные автомобили выполнены в максимальной комплектации, где есть цифровая приборка панель, новая мультимедийная система с вертикальным экраном, а также полный набор электронных ассистентов.

При этом сообщается, что в бортовой электронике наблюдается некорректная работа. В связи с этим сотрудникам компании поставлена задача устранить проблемы, а на это потребуется время.