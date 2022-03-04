В сети появились первые фото, на которых запечатлён автовоз с новыми Lada Vesta.

Это свидетельствует о том, что новые Lada Vesta уже начали отгружать дилерам, а значит скоро будет объявлено и о старте продаж. Новые автомобили заметили в Самарской области. Там на автовозе были седан и кросс-универсал, но пока неизвестно, являются ли экземпляры выставочными или уже предназначены для клиентов.

Стоит отметить, что хоть презентация автомобилей состоялась в прошлом месяце, их салон так и не был раскрыт. Внешне новая Веста отличается от предшественника слегка измененным задним бампером, фонарями и другой выштамповкой на дверце багажника.