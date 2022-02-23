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АВТОВАЗ начал серийное производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске

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На Ижевском автозаводе стартовало производство обновленной LADA Vesta. Российский бестселлер получил большое количество внешних обновлений, а также обновили и салон, но его автопроизводитель пока не раскрывает.
Первой машиной LADA Vesta NG стала Vesta SW Cross в золотом цвете и максимальной комплектации.

Внешне LADA Vesta стала выглядеть более агрессивно и пропорционально. В модели теперь устанавливается полностью светодиодные задние фонари со светодиодными полосками, которые визуально соединяются в районе двери багажника.

АВТОВАЗ начал серийное производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске

Vesta SW Cross получила новую радиаторную решетку с ячеистой структурой, а другие модели семейства будут оснащаться решеткой с горизонтальными полосками.

Помимо внешности обновлённая «Веста» стала богаче по оснащению, а именно добавили новых ассистентов и передний парктроник.

АВТОВАЗ начал серийное производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске

По слухам, в салоне обновлений будет еще больше чем снаружи, в их числе полностью новая центральная консоль с блоком климата от Renault Arkana, новый руль и дверные карты с мягкими подлокотниками.

Ранее сообщалось, что среди опций окажется камера заднего вида, бесключевой доступ, система контроля слепых зон и дистанционный запуск двигателя.

АВТОВАЗ начал серийное производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске

lada Lada Vesta
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