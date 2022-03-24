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Росстат: новые иномарки подорожали на 23,7% на рынке РФ с начала 2022 года

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Автопроизводители продолжают пересматривать прайсы на свои автомобили, причем некоторые эксперты прогнозируют новую волну подорожания уже в апреле.

Между тем аналитики Росстата установили, насколько подорожали иномарки с начала года.

Оказалось, что новые иномарки подорожали на 23,7% на рынке РФ с начала 2022 года, тогда как российские машины прибавили в цене 20,7%.

Самый большой скачек цен наблюдался в период с конца февраля по 18 марта, когда иномарки стали дороже на 19,5%, а отечественные легковые авто – на 18%.

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