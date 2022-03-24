Концерн Geely приостановил производство машин на белорусском предприятии «БелДжи»

Ранее сообщалось, что производство автомобилей остановили до 1 апреля из-за поставок комплектующих и проблем с логистикой.

Однако, как стало известно ТАСС, где ссылаются на Financial Times, китайский автопроизводитель Geely приостановил производство машин на белорусском предприятии «БелДжи» с целью оценить репутационные риски.

Уточняется, что компания будет рассматривать все потенциальные проблемы с цепочками поставок с учетом российского рынка, учитывая каждый нюанс.

Между тем на условиях анонимности глава одной из пекинских компаний сказал журналистам, что Geely, как и другие производители будут осторожно подходить к инвестициям в России на фоне роста международных санкций.