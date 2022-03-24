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Автоконцерн АВТОВАЗ сократит долю импортных деталей в моделях LADA

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Российский автогигант сообщил о намерении сократить долю импортных компонентов в Ладах.

Как рассказали в пресс-службе компании, они сейчас активно работают над тем, чтобы заменить очень важные компоненты альтернативными решениями.

Кроме этого, сообщается, что уже скоро покупателям АвтоВАЗ предложит специальные версии своих моделей, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих.

Отмечается, что сейчас доля импортных комплектующих на заводах компании составляет около 20%.

Автоконцерн АВТОВАЗ поднял цены на модели LADA второй раз с начала марта

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