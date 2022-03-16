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Автоконцерн АВТОВАЗ поднял цены на модели LADA второй раз с начала марта

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О том, что российский автогигант перепишет прайсы на свои автомобили уже сообщалось, причем официально в компании об этом тогда не сообщали.
Тем не менее, теперь автомобили Лада получили обновленные прайсы. Так, автоконцерн АВТОВАЗ поднял цены на модели LADA второй раз с начала марта.

Изменения коснулись всех автомобилей, которые подорожали на 42-159 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.

В среднем стоимость Лад увеличилась на 28%, тогда как в начале марта цены выросли на 83-247 тыс. рублей.

Теперь стоимость LADA Granta в минимальной комплектации составляет 727 900 рублей, что на 43 тыс. рублей больше. Весту продают по цене от 1 121 900 рублей.

Niva Legend в трехдверной модификации оценена от 818 900 рублей, а пятидверный Niva Travel обойдется в 1 066 900 рублей минимум.

Больше всех прибавило в цене семейство LADA Largus, которые стали дороже на 159 тыс. рублей. Универсал теперь продают по цене от 1 235 900 рублей. Ну и LADA XRAY с 16 марта оценен от 1 106 900 рублей.

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