Nissan Magnite представляет собой компактный кроссовер длиной четыре метра.

Скоро у этой модели появится новая модификация с семиместным салоном, о чем сообщили зарубежные источники.

Выяснилось, что компания Nissan выпустит трехрядную версию бюджетного кроссовера Nissan Magnite, при этом никаких существенных изменений в конструкции и дизайне новинки не произойдет.

То есть 7-местный кроссовер будет иметь уменьшенный объем багажника, а также смещенный задний диван. Все это позволит интегрировать дополнительные места в салоне.

В Индии такой кроссовер будет выступать конкурентом Kia Sonet. Обычный Nissan Magnite дебютировал на индийском рынке в конце прошлого года по цене от 500 тыс. рупий.