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Компания Nissan выпустит трехрядную версию бюджетного кроссовера Nissan Magnite

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Nissan Magnite представляет собой компактный кроссовер длиной четыре метра.
Скоро у этой модели появится новая модификация с семиместным салоном, о чем сообщили зарубежные источники.

Выяснилось, что компания Nissan выпустит трехрядную версию бюджетного кроссовера Nissan Magnite, при этом никаких существенных изменений в конструкции и дизайне новинки не произойдет.

То есть 7-местный кроссовер будет иметь уменьшенный объем багажника, а также смещенный задний диван. Все это позволит интегрировать дополнительные места в салоне.

В Индии такой кроссовер будет выступать конкурентом Kia Sonet. Обычный Nissan Magnite дебютировал на индийском рынке в конце прошлого года по цене от 500 тыс. рупий.

Недорогой кроссовер Nissan Magnite вызвал ажиотажный спрос в Индии

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