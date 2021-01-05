Недорогой кроссовер Nissan Magnite вызвал ажиотажный спрос в Индии

Индийское подразделение компании сообщило, что вынуждено увеличивать объемы производства кроссоверов.

В компании не ожидали, что Nissan Magnite окажется настолько востребованным, ведь в первые две недели с момента приема предварительных заказов показатели были высокими, но не выдающимися.

Однако позднее популярность новинки за три дня выросла вдвое. Если за две недели было заказано около 15 тыс. ед., то позже показатель достиг более 33 тыс.

Повышенный спрос на автомобиль Nissan Magnite стал причиной необходимости введения еще одной, третьей рабочей смены на заводе компании в Индии.

Только после введения дополнительной смены время ожидания автомобиля сократится до 2-3 месяцев. Напомним, что кроссовер Nissan Magnite на территории Индии продается по цене от 549 тыс. рупий, а это около 555 тыс. рублей.

Эта модель пока представлена только на индийском рынке, где продается с 72- м 100-сильными моторами, работающими в паре с пятискоростной механикой и вариатором.