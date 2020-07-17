Nissan официально представил новый кроссовер Nissan Magnite

Nissan Magnite это новая модель марки, которая становится самым доступным кроссовером в линейке и создавалась в первую очередь для индийского рынка.



Однако, как выяснилось, модель может появиться и в других странах, включая Россию.

Изначально в нашей стране Magnite появится не под маркой Datsun, как планировалось ранее, а под брендом Nissan. Компания Datsun, напомним, покидает российский авторынок.

Итак, Nissan Magnite дебютировал в качестве предсерийного прототипа, а это значит, что его дизайн и характеристики будут почти такими же и в товарной версии.

В целом внешность серийного кроссовера будет более простой в отличие от прототипа, а значит массивных арок с пластиковыми накладками ожидать не стоит.

Проще окажется передняя оптика и колесные диски. Длина новинки не превысит четырех метров, а в ее основе располагается платформа CMF-A, за счет которой стоит ожидать моторную гамму, представленную 1,0-литровым атмосферным и турбированным ДВС мощностью 72 и 95 л.с. соответственно.

Среди трансмиссий будет вариатор, механика или робот. В списке оснащенности будет круиз-контроль, камера кругового обзора, восьмидюймовый экран мультимедийной системы и другое.

Вероятно такие опции будет предлагать для более дорогих комплектаций модели. Серийная версия кроссовер должна выйти на индийский рынок в конце года.