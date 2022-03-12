Компания Nissan приостанавливает работу завода в Санкт-Петербурге с 14 марта, о чем рассказали в пресс-службе компании.

Так, Петербургский завод Nissan с 14 марта временно приостановит работу на три недели, что связано с проблемами в поставках комплектующих.

Сейчас на производственной площадке организован выпуск трех кроссоверов, а это Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

Ранее стало известно, что поставки нового Nissan Pathfinder приостановлены, и даже было предположение, что в полноценно в продаже он может не появится.

Тем не менее по состоянию на середину февраля компания в России оформила более 150 заявок на новинку.