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Выход Nissan Pathfinder нового поколения в РФ отложен на неопределенное время

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Новые кроссоверы должны были доставить в страну весной, но планы компании изменились.
Как выяснил портал «Дром», ссылаясь на собственные источники, выход Nissan Pathfinder нового поколения в РФ отложен на неопределенное время.

Напомним, что поставки автомобилей должны были организовать с американского предприятия Nissan, причем есть информация, что первая партия все-таки добралась в РФ, о чем сообщалось в прошлом месяце. Однако дальнейших поставок, судя по всему, ждать не стоит.

По некоторым данным, в Nissan отказались от полноценного запуска Pathfinder нового поколения из-за удорожания кроссовера и логистики.

Ранее сообщалось, что в России компания уже оформила 150 заказов на кроссовер, который оценили от 4 285 000 до 4 995 000 рублей.

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