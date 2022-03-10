Geely может возобновить отгрузки автомобилей дилерам уже на текущей неделе

По крайне мере так говорят в пресс-службе компании, напоминая, что отгрузки новых машин дилерам были прекращены в начале марта.

Возобновить их планируют уже на текущей неделе. Причиной приостановки отгрузки машин дилерам, как ранее сообщалось, стали проблемы в сфере логистики.

К тому же компания заявляла о желании оценить экономическую ситуацию. Что касается машин в наличии, то их стоимость советуют уточнять у официальных дилеров марки.