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Компания Geely представила 181-сильный седан на базе кроссовера Coolray

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Китайский автопроизводитель показал новый вариант седана Binrui с приставкой к названию Cool, который создан на той же платформе, что и кроссовер Coolray.
Новинка представляет собой модернизированный вариант обычного седана Binrui, только он выполнен в новом стиле Energy Storm и оснащен более мощной силовой установкой.

В седане можно отметить наличие красных элементов во внешности, большие вздухозаборники, спойлер на крышке багажника, а также желтые суппорты.

Компания Geely представила 181-сильный седан на базе кроссовера Coolray

В салоне будет доступна виртуальная панель приборов на 10,25 дюйма и 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа.

Что касается силовой установки, то под капотом расположили полуторалитровый наддувной двигатель мощностью 181 л.с., который работает с «роботом» с двойным сцеплением.

Компания Geely представила 181-сильный седан на базе кроссовера Coolray

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