По крайне мере пока в планах компании отсутствует уход из России, а остановка поставок авто и завода объясняют временными трудностями.

Автоконцерн Toyota не уйдет с российского рынка и не закроет завод в Петербурге, о чем рассказали в компании, отметив, что все автосалоны «Тойота» и «Лексус» в стране продолжают работать в прежнем режиме.

Что касается производства кроссовера RAV4 и седана Camry, то их выпуск на предприятии в Петербурге остановили 4 марта.

Это связано с проблемами в поставках комплектующих на предприятие, возникших в результате нарушения логистических цепочек.