Toyota RAV4 возглавил ТОП-5 самых продаваемых японских автомобилей в РФ за 2021 год

В прошлом году кроссовер Toyota RAV4 оказался лидером по продажам на российском рынке среди автомобилей японских брендов.

В 2021 году этот кроссовер разошелся тиражом в количестве 38,5 тыс. экземпляров, что на 5,5% больше. Toyota Camry стала второй с показателем 32 тыс. проданных штук, а это выше результатов 2020 года на 16,8%.

В тройке оказался кроссовер Nissan Qashqai. Дилеры этой марки продали 20,5 тыс. таких кроссоверов, а это оказалось на 7,4% меньше.

Четвертой в списке самых продаваемых японских авто оказалась Mazda CX-5 с показателем 20 тыс. ед., что на 1% хуже.

Замыкает ТОП-5 Nissan X-Trail с объемами продаж за год немного больше 19 тыс. экземпляров, что на 6% меньше. Всего же россияне в 2021 году купили 244 тыс. новых японских авто. Их доля на рынке достигла 14,6%.