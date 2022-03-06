Стоимость автомобилей марки BMW в РФ выросла на 2,25 миллиона рублей

Компания BMW в этом году повышает цены на модельный ряд не первый раз.

Очередное удорожание произошло в марте, когда автомобили марки стали дороже до 2,25 млн рублей.

Минимальная сумма удорожания составила 450 тыс. рублей.

Отличились купе и кабриолет BMW M8, которые теперь продаются на 2,25 млн рублей дороже и предлагаются по цене от 14 570 000 и 15 550 000 рублей соответственно.

Минимальная прибавка оказалась у BMW X1, который теперь продают по цене от 3 280 000 рублей. В пределах от 450 тыс. до 2,25 млн рублей стали дороже и другие модели марки.

Официально о причинах удорожания не сообщается.