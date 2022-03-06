Главная » Новости

Стоимость автомобилей марки BMW в РФ выросла на 2,25 миллиона рублей

Просмотров 18 Опубликовано Обновлено

Компания BMW в этом году повышает цены на модельный ряд не первый раз.
Очередное удорожание произошло в марте, когда автомобили марки стали дороже до 2,25 млн рублей.

Минимальная сумма удорожания составила 450 тыс. рублей.

Отличились купе и кабриолет BMW M8, которые теперь продаются на 2,25 млн рублей дороже и предлагаются по цене от 14 570 000 и 15 550 000 рублей соответственно.

Минимальная прибавка оказалась у BMW X1, который теперь продают по цене от 3 280 000 рублей. В пределах от 450 тыс. до 2,25 млн рублей стали дороже и другие модели марки.

Официально о причинах удорожания не сообщается.

Компания BMW в РФ разъяснила ситуацию с приостановкой поставок автомобилей

bmw
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО