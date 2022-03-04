Компания BMW в РФ разъяснила ситуацию с приостановкой поставок автомобилей

В Российском офисе BMW Group прокомментировали порталу «МОТОР» нынешнее положение марки в РФ.

Как сказала генеральный директор BMW Group Россия Ирина Шрамко, ситуация с коронавирусом «не идет ни в какое сравнение» с текущим положением дел.

Приостановлены поставки легковых автомобилей и мотоциклов, также компания приостановила производство моделей на заводе партнера в Калининграде.

При этом в России у компании осталось около полумиллиона клиентов, которых надо обслуживать.

Российское подразделение сейчас прилагает все усилия, чтобы сохранить для клиентов все возможности.

Что касается заказных автомобилей, то пока каждый случай клиенту нужно обговаривать отдельно с дилерским центром.

Привезенные авто и мотоциклы в РФ будут передаваться дилерскому центру при 100% оплате.

Остановка производства в Калининграде пока объяснятся, как проблема логистики компонентов и геополитическая обстановка.

Напомним, на этом российском заводе производилась сборка моделей X5, X6, X7 и 5-Series