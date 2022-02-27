Марка Ford приостановит на неделю производство пикапов Ford F-150 в Канзас-Сити

Американский автопроизводитель вынужденно останавливает производство пикапов Ford F-150 на предприятии в Канзас-Сити.

Это связано с проблемами в поставках полупроводников. В связи с этим было принято решение приостановить выпуск на неделю.

Завод в штате Мичиган продолжит сборку пикапов.

Стоит отметить, что работа этого завода может означать не такую острую нехватку полупроводниковой продукции, как это было в 2021 году, когда останавливали все заводы.