Главная » Новости

Марка Ford приостановит на неделю производство пикапов Ford F-150 в Канзас-Сити

Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

Американский автопроизводитель вынужденно останавливает производство пикапов Ford F-150 на предприятии в Канзас-Сити.
Это связано с проблемами в поставках полупроводников. В связи с этим было принято решение приостановить выпуск на неделю.

Завод в штате Мичиган продолжит сборку пикапов.

Стоит отметить, что работа этого завода может означать не такую острую нехватку полупроводниковой продукции, как это было в 2021 году, когда останавливали все заводы.

Ford представила 571-сильный электрический пикап Ford F-150 Lightning

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО