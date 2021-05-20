Ford представила 571-сильный электрический пикап Ford F-150 Lightning

Новый пикап оснащен силовой установкой с двумя электромоторами и является серийным, а его продажи должны стартовать в следующем году.

Автомобильная компания Ford представила 571-сильный электрический пикап с названием Ford F-150 Lightning, который обойдется покупателям в 39 974 доллара минимум.

Мощная версия отличается усиленной рамой, независимой задней подвеской, а также наличием цифровой приборной панели и большого вертикального экрана мультимедийной системы.

За дополнительную плату клиенту предложат немало новых современных систем безопасности и помощи водителю, в том числе и автопилот BlueCruise.

Что касается силовой установки, то в ее состав вошли два электродвигателя мощностью 571 л.с., а заявленный запас хода составит 480 км.

Более доступная версия модели будет также иметь двухмоторную установку, но мощностью 430 л.с. и с запасом хода 370 км. Отдельно в пикапе стоит отметить новую систему, которая позволит Ford F-150 Lightning быть источником питания, позволяющим зарядить любые современные гаджеты.