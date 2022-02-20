Skoda Roomster возглавил ТОП-5 интересных автомобилей с пробегом в РФ за 500 тысяч рублей

В России автоэксперты решили обратить внимание на некоторые автомобили, на которые россияне не обращают внимание, хотя они тоже являются достойными конкурентами популярных моделей.

Рейтинг ТОП-5 подготовила «Российская газета». В нем эксперты перечислили ТОП-5 интересных автомобилей с пробегом в РФ за 500 тысяч рублей и одним из них оказался Skoda Roomster. Очень часто данная модель предлагается в достойном состоянии, но она имеет специфический дизайн.

Из положительных моментов в автомобиле назвали очень просторный салон, относительно недорогое обслуживание, а также простую и неприхотливую «технику».

Hyundai i20 тоже вошел в список, как модель, которая часто встречается с небольшим пробегом и в хорошем состоянии. Suzuki Ignis второго поколения тоже назвали интересным предложением в ценовом сегменте за 500 тыс. рублей.

В сравнении с легковыми авто B- и C-классов этот кроссовер имеет более вместительный салон, а еще в нем отметили высокую посадку и дорожный просвет 175 мм.

На четвертом месте располагается Peugeot 307 (307 SW), но отмечается, что речь идет об экземплярах, выпущенных до 2008 года. Таких авто на рынке подержанных машин немного. В них отмечают надежный двигатель и стойкий кузов.

Ну и на пятом месте расположился седан Hyundai Sonata четвертого поколения, собранный на «ТагАЗе». Среди минусов в таких машинах назвали локальные недочеты с лакокрасочным покрытием.