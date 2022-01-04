Внедорожник Lexus GX 460 возглавил рейтинг самых надежных машин в мире в 2021 году

Все перечисленные модели продаются на российском рынке, и являются актуальными.

Согласно опросу Consumer Reports самым надежным автомобилем стал внедорожник Lexus GX 460, который по данным специалистов набрал 100 баллов из 100 возможных.

Премиальному кроссоверу только уступил внедорожник Toyota Highlander, у него 86 баллов из 100 возможных.

Данные оператора технического осмотра автомобилей TUV гласят, что самым надежным является Mercedes-Benz GLC, на который жаловались только 1,7% автовладельцев, и у всех была только жалоба на шум подвеске из-за переднего рычага.

С остальными узлами и агрегатами в Mercedes-Benz GLC возрастом до 3 лет проблем не наблюдалось.

Специалисты CarPrice считают, что Nissan Qashqai второго поколения на российском рынке считается самым надежным автомобилем, такой вывод был сделан после 2,5 тыс. осмотров модели возрастом до трех лет.

Hyundai Creta первого поколения эксперты CarPrice тоже очень высоко оценили, отметив что у корейского кроссовера оказался очень надёжный кузов.