Водителей в РФ начнут штрафовать за отсутствие диагностической карты с 1 марта 2022 года

Штраф за отсутствие диагностической карты составит две тысячи рублей и будет грозить тем автомобилистам, для которых техосмотр остается обязательным.

Нововведения начнут действовать уже с 1 марта 2022 года. Автомобилисты могут начать получать штрафы раз в сутки, при условии, если они ездят на авто с очевидной технической неисправностью.

Как уточняет Autonews.ru, в этом случае речь идет о ряде поправок в КоАП, которые связаны с федеральным законом № 494-ФЗ и отменяют ТО личных легковых машин и мотоциклов.

С начала марта, если сотрудник ГИБДД заметит в машине явную техническую неисправность, а водителя не окажется действующей диагностической карты, то ему выпишут штраф в размере 2 тыс. рублей.

Такой штраф могут выписать только один раз в сутки и тем автомобилистам, для которых ТО остается обязательной процедурой.