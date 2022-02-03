BMW стал самым аварийным брендом подержанных автомобилей в мире в 2021 году

Это следует из данных исследования, проведенного специалистами компании carVertical.

Выяснилось, что в прошлом году BMW стал самым аварийным брендом подержанных автомобилей в мире. По статистике каждый второй автомобиль марки на вторичном рынке побывал в аварии.

Общая сумма ущерба после ДТП с участием машин BMW составила 3,2 млрд евро.

Также упомянули и марку Fiat. Среди выставленных на продажу авто этой компании на вторичном рынке, 29,5% участвовали в ДТП.