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BMW стал самым аварийным брендом подержанных автомобилей в мире в 2021 году

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Это следует из данных исследования, проведенного специалистами компании carVertical.

Выяснилось, что в прошлом году BMW стал самым аварийным брендом подержанных автомобилей в мире. По статистике каждый второй автомобиль марки на вторичном рынке побывал в аварии.

Общая сумма ущерба после ДТП с участием машин BMW составила 3,2 млрд евро.

Также упомянули и марку Fiat. Среди выставленных на продажу авто этой компании на вторичном рынке, 29,5% участвовали в ДТП.

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