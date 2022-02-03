Главная » Новости

В России намерены упростить правила прохождения техосмотра автомобилей

Просмотров 11 Опубликовано Обновлено

Минтранс и МВД России подготовили проект постановления, который направили в правительство.

Как выяснил «Коммерсант», в России намерены упростить прохождение техосмотра автомобилей, сократив перечень обязательных процедур.

В частности, планируется сократить перечень за счет наличия аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, а также намерены еще убрать проверки потеков двигателя, коробки передач и кондиционера.

Помимо этого, сообщается, что те автомобилисты, которые обязаны проходить ТО, столкнутся с упрощенными правилами проверки и новыми тарифами. Последние разработает ФАС. Еще стоит отметить пересмотр требований к операторам.

Одним из главных изменений станет передача полномочий по аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию.

Напомним, что закон, отмечающий обязательное ТО для личных авто физлиц был подписан президентом страны еще 30 декабря прошлого года.

Техосмотр в РФ останется обязательным для автоводителей в четырех случаях в 2022 году

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО