В России намерены упростить правила прохождения техосмотра автомобилей

Минтранс и МВД России подготовили проект постановления, который направили в правительство.

Как выяснил «Коммерсант», в России намерены упростить прохождение техосмотра автомобилей, сократив перечень обязательных процедур.

В частности, планируется сократить перечень за счет наличия аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, а также намерены еще убрать проверки потеков двигателя, коробки передач и кондиционера.

Помимо этого, сообщается, что те автомобилисты, которые обязаны проходить ТО, столкнутся с упрощенными правилами проверки и новыми тарифами. Последние разработает ФАС. Еще стоит отметить пересмотр требований к операторам.

Одним из главных изменений станет передача полномочий по аккредитации операторов техосмотра из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию.

Напомним, что закон, отмечающий обязательное ТО для личных авто физлиц был подписан президентом страны еще 30 декабря прошлого года.