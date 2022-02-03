Продажи автомобилей марки Geely выросли на 236% в РФ в январе 2022 года

Китайский автопроизводитель рассказал о результат продаж своих автомобилей за прошлый месяц.
В январе этого года марка реализовала на российском рынке 1 863 новых авто, то есть этот результат оказался лучше прошлогоднего на 236%.
Самой востребованной моделью бренда является кроссовер Coolray, проданный в количестве 783 штук.
Вторым самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Geely Atlas Pro с результатом 416 экземпляров.
В тройке оказался кроссовер Atlas, объемы продаж которого составили 367 штук.
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