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Продажи автомобилей марки Geely выросли на 236% в РФ в январе 2022 года

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Китайский автопроизводитель рассказал о результат продаж своих автомобилей за прошлый месяц.

В январе этого года марка реализовала на российском рынке 1 863 новых авто, то есть этот результат оказался лучше прошлогоднего на 236%.

Самой востребованной моделью бренда является кроссовер Coolray, проданный в количестве 783 штук.

Вторым самым продаваемым автомобилем стал кроссовер Geely Atlas Pro с результатом 416 экземпляров.

В тройке оказался кроссовер Atlas, объемы продаж которого составили 367 штук.

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