Продажи автомобилей марки Geely выросли на 236% в РФ в январе 2022 года

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Продажи дизельных автомобилей в РФ в 2021 году выросли на 13% Специалисты провели исследование и выяснили, что доля дизельных машин в общем объеме продаж на российском рынке увеличилась до 8%.

Автодилеры ожидают дальнейшего роста цен на новые автомобили в РФ в 2022 году В прошлом году средний показатель роста цен на новые машины составил 20%, при этом в этом году эксперты ожидают развитие такой же ситуации.

Перечислены самые ненадежные автомобили на рынке в возрасте от 6 до 15 лет Многие автомобилисты переориентировались на вторичный рынок, что происходит из-за высоких цен на первичном рынке и дефицита новых машин.