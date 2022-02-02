Купе-кроссовер Geely Tugella признали лучшим китайским автомобилем в РФ в сезоне 2021-2022

В России подвели итоги опроса специалистов, включая автомобильных журналистов и блогеров.

Опрос проводило издание «Китайские автомобили», которые в списке указали лишь те китайские машины, которые официально продаются на территории РФ.

В результате был определен лучший китайский автомобиль. Лучшим китайским автомобилем в РФ в сезоне 2021-2022 признали купе-кроссовер Geely Tugella.

Эту модель упомянули 40 из 50 опрошенных специалистов. Из них 18 определили кроссовер на первое место. Geely Tugella набрал 76 баллов.

На втором месте с оценкой в два с половиной раза меньше расположился Haval Jolion, а на третьем месте оказался Haval H9 с показателем 27 баллов.