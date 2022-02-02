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Рынок автомобилей с пробегом в РФ в 2021 году увеличился на 8%

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Российские аналитики рассказали о продажах подержанных автомобилей за прошлый год.
Как сообщили аналитики «Автостат», в прошлом году россияне купили 5,92 млн авто с пробегом, а этот результат оказался на 8% больше, чем в 2020 году.

Специалисты отмечают, что рост на вторичном рынке наблюдается второй год подряд. Больше всего на вторичке продается Лад, на которые пришлось 24% рынка или 1,41 млн ед.

Однако в сравнении с 2020 годом продажи таких авто уменьшились на 10%. На втором месте находится Toyota с долей 11% или 652 тыс. машин, что на 5% больше.

Третьими стали модели марки Hyundai (330 тыс. ед.; +8%). На четвертом месте находятся Nissan (321 тыс. ед.; +2%), которые были на третьей позиции годом ранее.

В пятерке оказались Kia (321 тыс. ед.; +7%). Что касается самых популярных моделей авто, то в первой пятерке лидеров оказались Ford Focus, LADA 2114, Hyundai Solaris, Kia Rio и LADA 2107.

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