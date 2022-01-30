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Водителям в РФ дали советы, как купить хороший автомобиль с пробегом в 2022 году

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На первичном рынке автомобили постоянно дорожают и многие автомобилисты стали поглядывать в сторону вторичного рынка.
Специалисты тем временем дали советы водителям, которые планируют покупку машины с пробегом.

В первую очередь эксперты «Авито Авто» советуют обращать внимание на экземпляры возрастом до трех лет, которые станут хорошей альтернативой новым машинам.

Впрочем, таких предложений в сложившейся ситуации уже немного, и возможно стоит рассмотреть варианты покупки 10-летних авто в пределах 500 тыс. рублей.

В этой категории можно найти экземпляры с пробегом 100-120 тыс. рублей, причем среди них будут автомобили марок типа Nissan и Skoda.

Однако и таких экземпляров может быть мало, поэтому автомобилистов призывают проявить смекалку и расширять географию поиска.

Дело в том, что в некоторых регионах не такой дефицит машин, да и накрутки и наценки могут быть меньше. Выгоднее в таких случаях будет и покупка авто без привлечения третьих лиц и салонов.

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