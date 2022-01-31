Главная » Новости

Рендеры нового кроссовера Renault Austral появились в Интернете

Просмотров 78 Опубликовано Обновлено

Компания Renault постепенно публикует различные изображения и раскрывает подробности про новый кроссовер.

Известно уже немало, только внешность новинки полностью еще не раскрыта.

На основе уже известных данных, портал «Колеса.ру» подготовил рендерные изображения, представив, как будет выглядеть модель Renault Austral.

На рендерах показали кроссовер с дизайнерскими решениями от электрического Megane, но с оригинальными элементами вроде графики светодиодных ходовых огней, формы нижней части фар, переднего бампера и формы фонарей.

Известные подробности о новом кроссовере сообщались ранее.

Рендеры нового кроссовера Renault Austral появились в Интернете

 

Источник

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО