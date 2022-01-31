Рендеры нового кроссовера Renault Austral появились в Интернете

Компания Renault постепенно публикует различные изображения и раскрывает подробности про новый кроссовер.
Известно уже немало, только внешность новинки полностью еще не раскрыта.
На основе уже известных данных, портал «Колеса.ру» подготовил рендерные изображения, представив, как будет выглядеть модель Renault Austral.
На рендерах показали кроссовер с дизайнерскими решениями от электрического Megane, но с оригинальными элементами вроде графики светодиодных ходовых огней, формы нижней части фар, переднего бампера и формы фонарей.
Известные подробности о новом кроссовере сообщались ранее.