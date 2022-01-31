Рендеры нового кроссовера Renault Austral появились в Интернете

Вам также может понравиться

Компания Hyundai подняла цены на семь моделей автомобилей в России Автомобили компании Hyundai в январе подорожали снова, и на этот раз модели стали дороже на 1,1-3,7% в зависимости о модели и комплектации.

Kia сертифицировала в РФ обновленный седан Kia К9 с одним двигателем Компания Kia скоро запустит в продажу обновленную версию седана Kia K900, которая начнет предлагаться под названием К9.

«Народный автомобиль» за 1 млн рублей будут продавать под марками Citroen и Opel Для российского рынка концерн Stellantis готовит новую недорогую модель, о чем стало известно журналистам.