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Компания Renault показала интерьер нового кроссовера Renault Austral

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Новый кроссовер французской марки уже скоро должны представить официально, а пока компания подогревает интерес, публикуя изображения.
Недавно компания Renault показала интерьер нового кроссовера Renault Austral, который как отмечается максимально ориентирован на человека, так как в нем предусмотрено много разных отсеков для мелких предметов общим объемом 30 литров.

Кроме этого, в интерьере стоит отметить наличие L-образного кластера цифровой приборной панели и мультимедийную систему с поддержкой смартфонов и навигационной системы. Два дисплея в салоне имеют общую диагональ 24,3 дюйма.

Компания Renault показала интерьер нового кроссовера Renault Austral

Ранее уже сообщалось, что в основе кроссовера расположится платформа CMF с индексом CD3, а моторная гамма будет представлена только гибридными установками на базе 1,2 и 1,3-литровых ДВС. В качестве трансмиссии будет механика или вариатор.

Компания Renault показала силуэт нового кроссовера Renault Austral

 

renault Renault Austral
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