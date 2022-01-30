О том, что Лада Веста получит обновление в этом году, подтвердили в самой компании ранее в этом году.

Когда появилось первое изображение новинки, стало известно, что рестайлинговый вариант позиционируется как новое поколение.

Недавно Telegram-канал «Русский автомобиль» ссылаясь на производственный план компании сообщил, что автоконцерн АВТОВАЗ будет выпускать обновленную версию LADA Vesta до 2028 года. Никаких новых подробностей об изменениях не раскрывается.

Пока известно, что автомобиль ждут существенные изменения, а также в семействе будет спортивный вариант.