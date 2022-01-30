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LADA Niva Legend возглавила ТОП-5 бюджетных кроссоверов и внедорожников для дорог РФ

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Специалисты опубликовали рейтинг, в котором указали на лучшие внедорожники для российских дорог в ценовой категории до 1,5 млн рублей.
ТОП-5 бюджетных кроссоверов и внедорожников для дорог РФ подготовил «Профиль», который на первое место определил LADA Niva Legend.

Этот внедорожник предлагается по цене от 693,9 тыс. рублей.

На второй строчке оказался еще один российский внедорожник и это УАЗ Хантер, который продается в стране по цене от 1 007 000 рублей. Китайский кроссовер Chery Tiggo 4 тоже вошел в этот рейтинг. У дилеров эту модель предлагают по цене от 1 139 000 рублей. Далее следует кроссовер Renault Duster.

Его продают за 1 147 000 рублей минимум. Ну и на последнем месте ТОП-5 бюджетных кроссоверов и внедорожников для дорог РФ расположился Nissan Terrano, стоимость которого стартует от 1 235 000 рублей за модель 2021 года выпуска.

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