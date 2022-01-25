Автоконцерн АВТОВАЗ готовит легкое обновление для Lada Niva Legend в 2022 году

Официально о планируемых изменениях во внедорожнике компания не сообщала.

Об этом рассказали в сообществе Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», где нередко публикуют достоверные данные.

Так, на этот раз сообщается, что в этом году Lada Niva Legend получит небольшое обновление. Это произойдет спустя два года с момента появления модернизированного варианта.

Среди изменений, которые произойдут, отмечают появление фетровых подкрылок на всех колесных арках, цельно формованный ворсовый ковер пола, новые пластиковые накладки на салонной части порогов (крепят ковер), электрический корректор фар вместо гидравлического и измененный микрофон системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Каких-либо изменений в техническом плане не произойдет.

Инсайдеры еще рассказали, что «АвтоВАЗ» еще в декабре прошлого года выпустил несколько экземпляров обновленного внедорожника, а в январе выпустили еще три внедорожника.

Есть данные о начале серийного производства слегка обновленного Lada Niva Legend уже весной.