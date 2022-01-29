GAC GN8 возглавил ТОП-7 самых дорогих китайских автомобилей в РФ в январе 2022 года

Специалисты решили составить рейтинг китайских автомобилей, которые являются самыми дорогим по состоянию на январь 2022 года.

ТОП-7 самых дорогих китайских автомобилей в РФ в январе 2022 года подготовили эксперты Carsweek.

В этом рейтинге на последнем месте оказался GAC GS8, который предлагается по цене от 2 315 000 до 2 995 000 рублей.

Вторая строчка досталась Exeed TXL с ценником от 2 699 900 до 2 899 000 рублей.

Следующим в списке оказался Geely Tugella, у которого минимальная стоимость составляет 2 769 990 рублей, тогда как максимальная комплектация имеет стоимость 2 869 990 рублей.

Электрокар JAC iEV7S тоже вошел в рейтинг. Его стоимость варьируется от 2 799 000 рублей.

Далее в Топ-7 оказались следующие модели: Exeed VX (от 3 069 900 рублей), Haval H9 (3 089 000 рублей) и первая строчка досталась роскошному GAC GN8 за 3 499 000 рублей минимум.