Автомобильная компания GAC представила в России свой минивэн, появление которого было анонсировано ранее.



Китайский минивэн GAC GN8 за 3,5 млн рублей представили в России в трех доступных комплектациях. В 3,5 млн рублей оценена самая топовая комплектациях автомобиля, тогда как базовая версия обойдется покупателям в 2,7 млн рублей, а средняя комплектация получила ценник 3,1 млн рублей.

В нашу страну минивэн GAC GN8 приезжает из Китая, причем к нам поставляют модели образца 2017 года. Продажи новинки стартуют в ближайшее время и на рынке он должен составить конкуренцию Volkswagen Multivan и Toyota Alphard.

Моторная гамма модели представлена только двухлитровым 190-сильным двигателем, пару которому составляет 6-скоростная автоматическая КП, передающая крутящий момент на переднюю ось. Этот двигатель относится к классу Евро-5 и работает он на бензине Аи-92.

Минивэн имеет посадочную формулу 2+2+3, причем второй ряд сидений имеет раздельные кресла, тогда как третий ряд это диван.

Длина GAC GN8 составляет 5 066 мм, а ширина и высота – 1 923 и 1 822 мм. Расстояние между осями составляет 3 000 мм.

Во всех комплектациях автомобиля предложат светодиодные фары и ДХО, спойлер со стоп-сигналом, боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, кожаный руль, люк с электроприводом, а также подогрев передних сидений.

В списке оснащенности также заявлен круиз-контроль, семидюймовый экран мультимедийной системы, а также два 10,1-дюймовых экрана для пассажиров на втором ряду сидений.

Кроме этого, в модели предложат фронтальные подушки безопасности и боковые, а также шторки безопасности.