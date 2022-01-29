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Новый кроссовер компании Renault частично рассекречен

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В сети опубликовали подробности о будущем кроссовере марки Renault, которые должен стать неким преемником Renault Koleos.
По информации инсайдеров, компания готовит совершенно новый трехрядный кроссовер, основой для которого станет платформа, созданная совместными усилиями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Подробности об этой платформе не раскрываются, известно лишь, что она станет основой для Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral.

Есть предположение, что для нового семиместного автомобиля длиной около 4,7 метра будет использована версия платформы от Renault Austral, либо это будет тележка от следующего поколения Nissan X-Trail.

Кроме этого, сообщается, что новинка может получить название Espace или Grand Austral.

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