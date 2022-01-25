Опубликован список автомобилей по темпам подорожания на рынке РФ за 2021 год

В России рассказали об автомобилях, которые в прошлом году подорожали больше всех.

Так, лидером по удорожанию в процентном выражении стал хэтчбек Renault Sandero, который прибавил в цене 27,1%.

Его средняя стоимость в результате составила 1 028 000 рублей. Лада Ларгус стал вторым. Его средняя цена в прошлом году достигла 960 100 рублей, а удорожание – 26,1%.

На третьей строчке оказался LADA Niva Legend – 801 800 рублей (+23,4%). Renault Duster (1,35 млн рублей., +21,5%) и седан Renault Logan (953,8 тыс. руб., +19,4%) расположились на четвертом и пятом месте рейтинга.

Если говорить о Vesta и Granta, то они за год прибавили в цене 18%, а набирающий популярность Kia K5 – 19% до 2,31 млн рублей.