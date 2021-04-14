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Новые Renault Logan и Renault Sandero не прошли европейский краш-тест Euro NCAP 2021 года

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Euro NCAP оценила на безопасность новое поколение Renault Logan и Sandero Stepway, и в ходе краш-тестов модели заработали минимальное количество звезд.
Европейские версии седана и хэтчбека заработали всего две звезды, что очень мало для современных автомобилей.

Все подробности краш-тестов Logan и Sandero Stepway в Euro NCAP пока не раскрывают, но это будет сделано в ближайшее время.

Пока организация поделилась предварительными данными. Было указано, что модели оснащены минимальным количеством современных технологий безопасности, а также скудным количеством опций.

Было еще отмечено, что система активного торможения способна распознавать только автомобили, пешеходов и велосипедистов она не распознает.

Также Renault Logan и Sandero Stepway для европейского рынка не получили систему удержания в полосе движения.

Все подробности тестов нового поколения Logan и Sandero Stepway организация Euro NCAP обещает опубликовать на своем сайте 14 апреля.

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