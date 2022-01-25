Компания Toyota сообщила об очереди на Toyota Land Cruiser 300 в четыре года

Японская компания на официальном сайте опубликовала сообщение, в котором объясняет причину задержек с поставками Toyota Land Cruiser 300.

В частности, в сообщении говорится о высоком спросе на модель, из-за которого заводы не успевают выпускать нужное количество внедорожников.

Впрочем, можно предположить, что проблем добавляет еще и дефицит полупроводниковой продукции, из-за которой не удается нарастить объемы производства.

К тому же многие заводы бренда в Японии вынужденно приостановлены из-за нового штамма коронавируса.

В любом случае Toyota принесла изменения своим клиентам за ожидание до четырех лет и заявила, что они будут изо всех сил стараться сократить время ожидания.