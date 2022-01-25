Главная » Новости

Компания Toyota сообщила об очереди на Toyota Land Cruiser 300 в четыре года

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Японская компания на официальном сайте опубликовала сообщение, в котором объясняет причину задержек с поставками Toyota Land Cruiser 300.
В частности, в сообщении говорится о высоком спросе на модель, из-за которого заводы не успевают выпускать нужное количество внедорожников.

Впрочем, можно предположить, что проблем добавляет еще и дефицит полупроводниковой продукции, из-за которой не удается нарастить объемы производства.

К тому же многие заводы бренда в Японии вынужденно приостановлены из-за нового штамма коронавируса.

В любом случае Toyota принесла изменения своим клиентам за ожидание до четырех лет и заявила, что они будут изо всех сил стараться сократить время ожидания.

В РФ новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продают с наценкой до 3 млн рублей 

toyota Toyota Land Cruiser 300
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО