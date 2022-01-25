Опубликовано первое фото серийного электрического пикапа Tesla Cybertruck

Выход Tesla Cybertruck переносился, тем не менее американская компания продолжает работать над новинкой, которая должна появится в следующем году.

Впрочем, о планах по выходу новинок в компании должны рассказать уже 26 января, когда состоится большая конференция Tesla.

Пока же в сети распространили снимок, на котором запечатлён товарный вариант пикапа. Как и ожидалось, серийная версия будет немного проще, чем концепт.

В частности, в ней будут традиционные зеркала заднего вида, немного увеличенные бамперы, расширенные колесные арки и большой «дворник» на ветровом стекле.